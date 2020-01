Enrique Iglesias in Ana bosta zibala: dojenček prihaja spomladi

Enrique Iglesias in Ana Kurnikova o svoji zasebnosti ne govorita, če pa že, pa zelo redko oziroma le izbranim medijem. Spomnimo, da ko je bila Ana prvič noseča z dvojčkoma, jima je nosečnost uspelo skrivati vse do poroda. Paparacem v vseh devetih mesecih ni uspelo posneti niti ene fotografije noseče zvezdnice. Zanimivo je, da zaljubljenca nikoli ne objavita skupne fotografije, ampak le posnetke svojih otrok ali hišnih ljubljenčkov.

"Naš vir nam je potrdil, da je Ana res noseča. Predviden rok poroda ima konec marca ali začetek aprila," so povedali v oddaji in med drugim dejali, da je zdravnik nosečnico obiskal kar na njenem domu. Vse za to, da bi prikrila, da je na poti dojenček.

V oddaji Suelta la Sopa, ki se predvaja na ameriškem programu Telemundo, so ekskluzivno razkrili, da je Ana v sedmem mesecu nosečnosti. Med drugim so še dejali, da sta se zvezdnika na vso moč trudila, da bi veselo novico čim dlje zadržala zase.

Zanimivo pa je, da si je Ana Kurnikova v profilu na Instagramu spremenila ime in je po novem Anna Kournikova Iglesias. Ali to pomeni, da so končno zadoneli poročni zvonovi? Spomnimo, da so se govorice o njuni domnevni poroki pojavile že večkrat.

Ana in Enrique sta decembra 2017 prvič postala starša dvojčkov, ki sta ju poimenovala Nicolas in Lucy. Slavna mamica je šele pet mesecev po rojstvu dvojčkov na Instagramu objavila svojo nosečniško fotografijo in tako pokazala, kakšna je bila v 37. tednu nosečnosti.