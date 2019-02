Enriquejeva izbranka s fotografijo sprožila govorice o poroki

Španski pevecEnrique Iglesias in njegova dolgoletna izbranka Ana Kurnikova nikoli oziroma zelo redko govorita o zasebnem življenju. Čeprav sta oba zelo dejavna na družbenih omrežjih, (skoraj) nikoli ne objavita skupne fotografije.

37-letna ruska tenisačica je z oboževalci delila fotografijo, na kateri je največ pozornosti pritegnil njen bujni diamantni prstan, ki ga nosi na levem prstancu. Pod objavo so se hitro pojavila namigovanja o domnevni poroki: ''Ali se je z Enriquejem poročila na skrivaj? Gre za zaročni ali poročni prstan?''

Glede na to, da sta nosečnost skrivala vse do poroda, ne bi bilo presenečenje, če bi se poročila stran od oči javnosti. Mogoče pa bosta nekega dne med enim od intervjujev mimogrede omenila, da sta že poročena ali pa da je bil prstan zgolj darilo.

Ana in Enrique sta v zvezi že od leta 2001 in bosta kmalu praznovala 20. obletnico razmerja. Leta 2011 sta izrazila željo, da si želita družino in decembra leta 2017 se jima je želja po starševstvu izpolnila. Na svet sta prijokala dvojčka Nicholas in Lucy.