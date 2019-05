Epski rojstni dan za Jessico Alba

Slavljenka je z oboževalci na Instagramu delila nekaj utrinkov s potovanja in praznovanja njenega rojstnega dne. Med drugim se je zahvalila za vsa voščila in francoski modni hiši za gostoljubje. ''Hvala Diorju in Stacey Kubasak, ker sta me povabila na to čarobno mesto. Lepota, barve, dišave, cvetovi pomaranč, začimbe in najbolj pomembno ljudje v Maroku – skoraj preveč je lepote, da bi jo lahko vso absorbirala. Vse, kar smo doživeli v Maroku je bilo neverjetno! Epski rojstni dan!'' je na Instagramu zapisala Jessica, ki se bo zdaj polna vtisov in modnega doživetja vrnila v svoj vsakdan.