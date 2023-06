Bolje pozno kot nikoli. Nogometna legenda Eric Cantona se je prav tako kot Jelar podal v glasbene vode, ampak pri 57 letih. Izdal je svojo prvo pesem z naslovom The Friends We Lost, za katero je napisal glasbo in besedilo. Po izidu pesmi je Cantona najavil serijo koncertov v oktobru, takrat bo tudi prvič v življenju stopil na koncertni oder in nastopil pred občinstvom.