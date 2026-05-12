Eric Clapton predčasno zaključil koncert: Zadel ga je predmet iz občinstva

Eric Clapton je koncert v španski prestolnici zaključil nekoliko prej, ko je po odigrani uspešnici Cocaine vanj priletel predmet iz občinstva. Kot je razvidno iz posnetkov, je nekdo v legendarnega kitarista vrgel vinilko, zaradi česar je za trenutek postal, nato pa se odločil, da si občinstvo v Madridu ni zaslužilo dodatne pesmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kot poroča Guitar World, je Clapton koncerte turneje zaključil s pesmijo Before You Accuse Me, kar pa se v španski prestolnici ni zgodilo. 81-letnika predmet naj ne bi poškodoval, da je z njim vse v redu, pa je dokazal dva dni pozneje na koncertu v Barceloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kitarist je evropski del turneje začel aprila, zaključil pa ga bo v maju s tremi koncerti v Nemčiji. Vmesni postanek bo imel poleti z nastopom v domači Angliji, septembra pa bo koncertiral v ZDA.

'Leteči' predmeti iz občinstva

Incident na Claptonovem koncertu je le zadnji v vrsti, ki so jih bili deležni glasbeniki v zadnjih letih. Leta 2023 je pevko Bebe Rexha na koncertu v oko zadel telefon, ki je priletel iz občinstva, Kelsea Ballerini pa je bila tarča neznanega predmeta, za katerega nekateri sklepajo, da je bila zapestnica.