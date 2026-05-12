Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Eric Clapton predčasno zaključil koncert: Zadel ga je predmet iz občinstva

Madrid, 12. 05. 2026 11.54 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Eric Clapton

Legendarni Eric Clapton, ki trenutno nastopa v sklopu turneje po Evropi, je na koncertu v Madridu doživel neprijetno presenečenje. Kot je razvidno iz posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je glasbenika na odru zadel predmet, ki je priletel iz občinstva, 81-letnik pa nad tem ni bil navdušen.

Eric Clapton je koncert v španski prestolnici zaključil nekoliko prej, ko je po odigrani uspešnici Cocaine vanj priletel predmet iz občinstva. Kot je razvidno iz posnetkov, je nekdo v legendarnega kitarista vrgel vinilko, zaradi česar je za trenutek postal, nato pa se odločil, da si občinstvo v Madridu ni zaslužilo dodatne pesmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča Guitar World, je Clapton koncerte turneje zaključil s pesmijo Before You Accuse Me, kar pa se v španski prestolnici ni zgodilo. 81-letnika predmet naj ne bi poškodoval, da je z njim vse v redu, pa je dokazal dva dni pozneje na koncertu v Barceloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kitarist je evropski del turneje začel aprila, zaključil pa ga bo v maju s tremi koncerti v Nemčiji. Vmesni postanek bo imel poleti z nastopom v domači Angliji, septembra pa bo koncertiral v ZDA.

'Leteči' predmeti iz občinstva

Incident na Claptonovem koncertu je le zadnji v vrsti, ki so jih bili deležni glasbeniki v zadnjih letih. Leta 2023 je pevko Bebe Rexha na koncertu v oko zadel telefon, ki je priletel iz občinstva, Kelsea Ballerini pa je bila tarča neznanega predmeta, za katerega nekateri sklepajo, da je bila zapestnica.

Preberi še V pevko Bebe Rexha med nastopom priletel telefon, morala je v bolnišnico

Leto pozneje je Nick Jonas odhitel z odra, ko je vanj nekdo posvetil z laserjem, Zach Bryan je po tem, ko je vanj nekdo vrgel predmet, jezen ustavil nastop, Billie Eilish pa je zapestnica iz občinstva zadela v obraz.

Lani je Katy Perry oboževalec, ki se mu je uspelo izmuzniti na oder, objel, Luku Bryanu pa je med koncertom v obraz priletela žoga.

eric clapton koncert udarec vinilka kitarist

Lindsey Vonn opažena z 11 let mlajšim smučarjem Matthieujem Bailetem

24ur.com Žrtev napada med koncertom na Dunaju tudi Harry Styles?
24ur.com Jan Plestenjak je po enoletnem premoru pred koncertom občutil tremo
24ur.com Težko pričakovani koncert Franka Oceana razočaral obiskovalce Coachelle
24ur.com Razočarano ljubljansko občinstvo izžvižgalo Tonyja Cetinskega
24ur.com Gene Simmons zaradi slabega počutja na koncertu v Braziliji nastopil sede
Moskisvet.com Med koncertom je znanega raperja nepričakovano prijela za mednožje
24ur.com Eric Clapton z dvema koncertoma v poklon preminulemu Jeffu Becku
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brusilec
12. 05. 2026 13.19
izgleda da bo treba imeti kamere za te idijote.. da ciljajo nastopajoče z predmeti, laserji... pol pa nastopaj..
Odgovori
0 0
Chaparral
12. 05. 2026 13.06
Gotovo je bil nekdo od "viol" ali "dragonsov"
Odgovori
+1
1 0
Jak Tobim
12. 05. 2026 12.49
samo na prvi pogled se zdi mimo ampak: free palestain-ovci pač. Clapton je glasno podprl Watersa v njegovih jutranjih objavah, da mora biti izrael izbrisan iz obličja zemlje. V zadnjem času Clapton tega ne počne več, temveč nepolitizirano muzicira in je pričel freepalestainovske gorečneže, ki jih je ravno v Španiji največ v celi evropi, hudo živcirati.vna koncertih več nič ne pove o tem,. da morajo vsi judi zapustiti izrael in odditi, kamorkoli že, samo da jih nikoli več ne vidimo. huda je ta.
Odgovori
0 0
obožeobože
12. 05. 2026 12.23
Človeđka pamet ne pozna meja!
Odgovori
+1
1 0
SkokecPokec
12. 05. 2026 12.21
Espaniol de vol je pač vol. Če bi ga vprašali zakaj je to naredil ali naredila, bi rekel ali pa rekla, da iz čiste ljubezni...
Odgovori
+1
1 0
kovanec
12. 05. 2026 12.04
Bravo Eric.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Igralka Brianne Howey pričakuje drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Padec, ki ji je za vedno spremenil življenje
Bolezen, ki ogroža milijone in lahko ogrozi tudi vas
Bolezen, ki ogroža milijone in lahko ogrozi tudi vas
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699