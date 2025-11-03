Eric Dane zaradi bolezni pristal na invalidskem vozičku

Eric Dane je bil med druženjem z ženo Rebecco Gayheart in hčerko Georgio opažen na invalidskem vozičku. Minuli konec tedna so se skupaj odpravili v priljubljeno restavracijo s sušijem v zahodnem Hollywoodu, kjer so jih v fotografski objektiv ujeli paparaci.

Njegova žena, s katero ima zvezdnik tudi 15-letno hčerko Billie , je v nedavnem intervjuju povedala, kako njegovo izčrpavajoče stanje vpliva na njuni najstniški hčerki. "Mislim, to je srce parajoče," je nekdanja zvezdnica serije Beverly Hills 90210 povedala za People in dodala: "Moji deklici resnično trpita in samo poskušava prebroditi to. To je težek čas."

Igralec je aprila razkril, da se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ALS, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. "Hvaležen sem, da imam ob sebi svojo ljubečo družino, ko se prebijamo skozi to naslednje poglavje," je takrat povedal za People .

Igralka je še priznala, da jih je težka diagnoza kot družino povezala. "Imamo nekaj profesionalnih terapevtov, ki nam pomagajo, in samo poskušamo imeti nekaj upanja ter to početi z dostojanstvom, milino in ljubeznijo," je še dejala pred dvema mesecema.

Igralec je pred tedni zaradi svoje bolezni zamudil tudi podelitev nagrad Emmy in srečanje s svojimi soigralci iz serije Talenti v belem. "ALS je huda bolezen," je oktobra povedal za Washington Post. "Med podelitvijo nagrad Emmy sem bil v bolnišnici, kjer so mi šivali glavo," je razkril in dodal, da je bil res razburjen, ker je zamudil ta pomemben trenutek.

Dolgoletna zakonca, Eric in Rebecca, sta sicer marca po sedmih letih preklicala ločitev. Zvezdnica je namreč februarja 2018 prvotno vložila zahtevo za ločitev od 52-letnika, pri čemer je kot razlog navedla nepremostljive razlike. "Sva najboljša prijatelja. Res sva si blizu. Sva odlična sostarša," je tedaj dejala za E! News.