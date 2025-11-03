Svetli način
Tuja scena

Eric Dane zaradi bolezni pristal na invalidskem vozičku

Los Angeles, 03. 11. 2025 09.59 | Posodobljeno pred 5 minutami

E.K.
Igralec Eric Dane je zaradi hude bolezni pristal na invalidskem vozičku. Zvezdnik je pred meseci razkril, da se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ALS. Njegova soproga Rebecca Gayheart je pred kratkim priznala, da je njegova diagnoza močno pretresla njihovo družino, ki je v težkem času stopila skupaj in postala še bolj povezana.

Eric Dane je bil med druženjem z ženo Rebecco Gayheart in hčerko Georgio opažen na invalidskem vozičku. Minuli konec tedna so se skupaj odpravili v priljubljeno restavracijo s sušijem v zahodnem Hollywoodu, kjer so jih v fotografski objektiv ujeli paparaci.

Eric Dane
Eric Dane FOTO: Profimedia

Igralec je aprila razkril, da se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ALS, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. "Hvaležen sem, da imam ob sebi svojo ljubečo družino, ko se prebijamo skozi to naslednje poglavje," je takrat povedal za People.

Njegova žena, s katero ima zvezdnik tudi 15-letno hčerko Billie, je v nedavnem intervjuju povedala, kako njegovo izčrpavajoče stanje vpliva na njuni najstniški hčerki. "Mislim, to je srce parajoče," je nekdanja zvezdnica serije Beverly Hills 90210 povedala za People in dodala: "Moji deklici resnično trpita in samo poskušava prebroditi to. To je težek čas."

Preberi še Zvezdnik serije Talenti v belem razkril težko diagnozo

Igralka je še priznala, da jih je težka diagnoza kot družino povezala. "Imamo nekaj profesionalnih terapevtov, ki nam pomagajo, in samo poskušamo imeti nekaj upanja ter to početi z dostojanstvom, milino in ljubeznijo," je še dejala pred dvema mesecema.

Igralec je pred tedni zaradi svoje bolezni zamudil tudi podelitev nagrad Emmy in srečanje s svojimi soigralci iz serije Talenti v belem. "ALS je huda bolezen," je oktobra povedal za Washington Post. "Med podelitvijo nagrad Emmy sem bil v bolnišnici, kjer so mi šivali glavo," je razkril in dodal, da je bil res razburjen, ker je zamudil ta pomemben trenutek.

Dolgoletna zakonca, Eric in Rebecca, sta sicer marca po sedmih letih preklicala ločitev. Zvezdnica je namreč februarja 2018 prvotno vložila zahtevo za ločitev od 52-letnika, pri čemer je kot razlog navedla nepremostljive razlike. "Sva najboljša prijatelja. Res sva si blizu. Sva odlična sostarša," je tedaj dejala za E! News.

Eric Dane Igralec Talenti v belem ALS bolezen
