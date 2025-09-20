Erika Kirk naročila: Pogreb njenega moža mora presegati koncert Taylor Swift

Dan pred spominsko slovesnostjo vplivneža Charlieja Kirka so po spletu zaokrožile želje njegove soproge Erike Kirk . Mati dveh otrok je svojim zaposlenim naročila, naj bo njegova javna pogrebna slovesnost, s katero bodo na stadionu State Farm v Arizoni počastili njegovo življenje, večja kot koncert Taylor Swift .

"Sinoči nam je Erika dala konkretna navodila: 'Želim, da bi bil koncert Taylor Swift v primerjavi s tem videti kot nič.' Kot Swiftovka vem, kaj to pomeni in kakšen je izziv. Kupite si letalske karte. Gremo," je pred dnevi prek omrežja X zapisala voditeljica podkasta Alex Clark , ki dela za Charliejevo organizacijo Turning Point USA. Pevka je na omenjenem stadionu leta 2023 namreč odprla svojo izjemno uspešno turnejo Eras , koncerta pa se je takrat udeležilo približno 70.000 oboževalcev.

Vdova Charlieja Kirka je nekaj dni po njegovi smrti, ko je bil umorjen med javnim govorom na univerzi v Utahu, obljubila, da bo poskrbela, da njegovo ime ne bo nikoli pozabljeno. "Glas mojega moža bo ostal," je tedaj dejala in dodala: "Pojma nimate, kakšen ogenj ste zanetili v meni. Kriki te vdove bodo odmevali po svetu in postali bojni kriki."

V prvem javnem nagovoru se je zahvalila tudi reševalcem, ki so poskušali rešiti življenje njenega moža, citirala verze iz Svetega pisma ter spregovorila o ljubezni desničarskega aktivista do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika JD Vancea, ZDA in njunih dveh otrok."Gospod predsednik, moj mož vas je imel rad. In vedel je, da ste tudi vi imeli radi njega," je povedala. Po poročanju ameriških medijev naj bi se pogreba udeležila tako predsednik ZDA kot podpredsednik, oba pa naj bi bila na memorialu tudi slavnostna govorca.