Tuja scena

Erika Kirk naročila: Pogreb njenega moža mora presegati koncert Taylor Swift

Glendale, 20. 09. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
E.K.
Vdova vplivneža Charlieja Kirka, Erika Kirk, je zaposlenim naročila, da naj bo njegov pogreb večji kot koncert Taylor Swift, ki je pred dvema letoma potekal na istem stadionu in privabil 70.000 oboževalcev. Spominske slovesnosti naj bi se udeležil tudi pokojnikov vzornik, predsednik ZDA Donald Trump, ter podpredsednik ZDA JD Vance. Oba naj bi bila na omenjeni ceremoniji, poleg številnih drugih, tudi slavnostna govorca.

Dan pred spominsko slovesnostjo vplivneža Charlieja Kirka so po spletu zaokrožile želje njegove soproge Erike Kirk. Mati dveh otrok je svojim zaposlenim naročila, naj bo njegova javna pogrebna slovesnost, s katero bodo na stadionu State Farm v Arizoni počastili njegovo življenje, večja kot koncert Taylor Swift.

Erika Kirk
Erika Kirk FOTO: Profimedia

"Sinoči nam je Erika dala konkretna navodila: 'Želim, da bi bil koncert Taylor Swift v primerjavi s tem videti kot nič.' Kot Swiftovka vem, kaj to pomeni in kakšen je izziv. Kupite si letalske karte. Gremo," je pred dnevi prek omrežja X zapisala voditeljica podkasta Alex Clark, ki dela za Charliejevo organizacijo Turning Point USA. Pevka je na omenjenem stadionu leta 2023 namreč odprla svojo izjemno uspešno turnejo Eras, koncerta pa se je takrat udeležilo približno 70.000 oboževalcev.

Taylor Swift je na stadionu State Farm v Arizoni nastopila marca 2023.
Taylor Swift je na stadionu State Farm v Arizoni nastopila marca 2023. FOTO: Profimedia

Vdova Charlieja Kirka je nekaj dni po njegovi smrti, ko je bil umorjen med javnim govorom na univerzi v Utahu, obljubila, da bo poskrbela, da njegovo ime ne bo nikoli pozabljeno. "Glas mojega moža bo ostal," je tedaj dejala in dodala: "Pojma nimate, kakšen ogenj ste zanetili v meni. Kriki te vdove bodo odmevali po svetu in postali bojni kriki."

V prvem javnem nagovoru se je zahvalila tudi reševalcem, ki so poskušali rešiti življenje njenega moža, citirala verze iz Svetega pisma ter spregovorila o ljubezni desničarskega aktivista do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika JD Vancea, ZDA in njunih dveh otrok."Gospod predsednik, moj mož vas je imel rad. In vedel je, da ste tudi vi imeli radi njega," je povedala. Po poročanju ameriških medijev naj bi se pogreba udeležila tako predsednik ZDA kot podpredsednik, oba pa naj bi bila na memorialu tudi slavnostna govorca.

Donald Trump in Charlie Kirk
Donald Trump in Charlie Kirk FOTO: Profimedia

31-letni Kirk je veljal za kontroverzno osebnost v ameriškem političnem diskurzu, ki pa so ga številni videli kot prihodnost ameriškega konzervativizma. Kot poročajo tuji mediji, je bil velik zagovornik pravice do orožja, odločno je nasprotoval splavu, nasprotoval je pravicam transspolnih oseb ter širil lažne informacije o covidu-19. Njegovi pogledi so bili na univerzitetnih kampusih, kjer je organiziral velike dogodke, polarizirani, njegovi provokativni govori pa so privabljali množice tako nasprotnikov kot tudi številnih podpornikov.

Charlie Kirk Donald Trump Erika Kirk Pogreb Spominska slovesnost
KOMENTARJI (7)

PačNeko
20. 09. 2025 12.45
Bog pomagaj, ti ljudje niso pri pravi.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
20. 09. 2025 12.43
+1
Grozljivka kaj so mu naredili. Ko zmanjka argumentov pa takoj bum. Šibki ste vi ateisti
ODGOVORI
3 2
Bolfenk2
20. 09. 2025 12.42
+0
Treba je za vedno ustaviti ta teror in nasilje levičarjev.
ODGOVORI
1 1
Watchy
20. 09. 2025 12.42
+3
Sem mu pa v čast zaigral rusko himno in objavil na tik tok. Pa mi je en japonc napisal da se on tudi sedaj hoče kitaro naučiti da bo lahko isto naredil ko bo trump umrl.
ODGOVORI
3 0
Watchy
20. 09. 2025 12.39
+3
Mi je žal ampak vaš mož je bil ta bel z izjavami koker: če si gay in bi šel v gazo bi te porinili iz visoke zgradbe ampak sedaj nimajo več nobenih visokih zgradb.
ODGOVORI
3 0
Čamil
20. 09. 2025 12.34
+4
kam je sel svet, da se prireja zalne slovestnosti ljudem mi imajo sovrazno misljenje in nestrpnost do drugih
ODGOVORI
4 0
