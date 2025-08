Eros Ramazzotti na oddihu z obema nekdanjima ženama

Eros Ramazzotti je eden izmed redkih, ki je po ločitvi ohranil dober odnos s svojima nekdanjima ženama. Glasbenik te dni dopustuje na grškem otoku Mikonos, kjer mu družbo delata tudi nekdanji soprogi z otroki. Paparaci so jih ujeli na eni od tamkajšnjih peščenih plaž, kjer jih niso zmotili niti fotografski objektivi.

Eros Ramazzotti z nekdanjo ženo Michelle in hčerko Auroro.

Italijanski zvezdnik se je prvič poročil leta 1998 s televizijsko voditeljico in manekenko Michelle Hunziker . Njun zakon, v katerem sta se razveselila hčerke Aurore , se je končal po 11 letih.

Leta 2014 se je nato poročil z igralko Marico Pellegrinelli , s katero imata dva otroka. Tudi njuna zakonska zveza ni imela svetle prihodnosti, ločila sta se pet let kasneje.

Galerijo fotografij z oddiha je na družbeno omrežje objavila tudi njegova prvorojenka, ki pa se je soočila s številnimi kritikami. Mnogi namreč niso pristaši poljubov na ustnice med očetom in hčerko. "Moj bog, zakaj se oče in hči poljubljata na usta?" je zapisala sledilka, medtem ko je drugi dejal, da je zaradi tega dejanja izgubil spoštovanje do glasbenika. Kljub pikrim komentarjem pa številni pozdravljajo njihovo povezanost. "Gre za družinsko zadevo," pa je posnetkom pripisala hči slavnih staršev.