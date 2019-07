Eros Ramazzotti se ločuje od 24 let mlajše manekenke

"Najin odnos ostaja prijateljski in ljubav, ki sva si jo delila,je še vedno tu. Spoštujeva se in javnost prosiva, da spoštuje najino zasebnost," je par povedal za italijanske medije. 55-letni Eros Ramazzotti in 31-letna Marcia Pellegrinelli se namreč po petih letih zakona in desetih letih zveze ločujeta, piše italijanski portal Ansa.

Novica o ločitvi je šokirala vse, saj so vsi menili, da Eros manekenko nosi po rokah.. "To je bilo čudovitih deset let. Skupaj sva ustvarila čudovito družino in bili smo izjemno srečni. Pomirjena sva in to je odločitev obeh. Najin odnos ostaja prijateljski," sta povedala in dodala, da prosita za zasebnost, predvsem zaradi njunih otrok, za katera je to obdobje še posebej stresno. Par so italijanski mediji in paparaci večkrat videli, kako si v javnosti izkazuje nežnosti.