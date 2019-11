Esmeraldin Jose Armando končno spregovoril o zasebnosti

Fernando Colunga , ki ga lahko od ponedeljka do petka ob 14.35 na POP TV spremljate v romantični zgodbiSreča najde pot (Porque el amor manda), je v svoji bogati igralski karieri že skoraj 20-krat stopil v čevlje glavnega junaka romantičnih zgodb. Pri nas smo ga lahko videli v številnih uspešnicah, med njimi tudi Esmeralda in Prevare, zaradi katerih se je usidral v srca mnogih gledalk.

O svojih ljubeznih postavni zvezdnik ni nikoli govoril pred kamerami, oziroma jih raje zavije v tančico skrivnosti. V nedavnem intervjuju je priznal, da nič ne skriva in da mu preprosto ni do tega, da bi se v javnosti pojavljal z izbranko.

"Grem v kino, počnem vse stvari, grem s svojo partnerico. Živiva normalo življenje. ampak stvar je v tem, da nisem človek, ki bi prišel nekam in vzbujal pozornost: tukaj sem, do mene se morate obnašati tako in tako. Pridem in se usedem normalno kot katera koli druga oseba," je v pogovorni oddaji Esta noche Mariasela povedal Colunga, ki pravi, da si je z leti pridobil spoštovanje od oboževalcev in medijev zaradi svoje naklonjenosti do njih.