'Esmeraldin' sin z Downovim sindromom dopolnil 15 let

Leticio Calderon smo pri nas na POP TV nazadnje gledali v telenoveli Ostani z menoj (A que no me dejas).

Ko je drugič zanosila, je na svet prijokal zdrav fantek, ki sta ga z možem poimenovala Carlo . Čeprav je Luciano otrok s posebnimi potrebami, med njim in Carlom nikoli ni delala razlik. Lucianu je nudila vse, kar je lahko, od izobraževanja do ustrezne nege.

Luciano, s katerim je Lety začela hoditi na različne terapije in mu pomagala pri razvoju, je dopolnil 15 let in je danes zdrav in srečen otrok.

''15 let! 15 let čudovitih trenutkov, glasnih krohotov ... 15 let popolne sreče in veselja, hvala, Luciano, rada te imam,'' mu je po Twitterju voščila slavna mamica in ob tem objavila ljubko črno-belo fotografijo, na kateri se jima je pridružil tudi Carlo. ''Niti Luciano niti jaz ne pomisliva več, da ima Downov sindrom,'' je v zadnjem intervjuju priznala 50-letna igralka. Za Lety je vloga mame najpomembnejša vloga v življenju in se za svoja sinova brezpogojno razdaja.