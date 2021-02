Esmeraldin sin z Downovim sindromom praznoval 17 let

Mehiška igralka Leticia Calderon, ki je pri nas zaslovela v vlogi slepe Esmeralde v istoimenski telenoveli, ima v teh dneh kljub nedavni izgubi očeta dober razlog za veselje. Njen najstarejši sin Luciano je dopolnil 17 let, dva dni za njim pa je rojstni dan praznoval še njegov brat Carlo.

icon-expand Leticia Calderon FOTO: Profimedia

LeticijinprvorojenecLucianose je 17. februarja 2004 rodil z Downovim sindromom. Igralka, ki je imela neizmerno željo postati mama, se je morala ob porodu ob neizmerni sreči hkrati soočiti s težkim udarcem, ki ga je predstavljalo zdravstveno stanje njenega sina. Priljubljena mehiška igralkaLeticia Calderon, ki je zaslovela v vlogi slepe Esmeralde v istoimenski telenoveli, je družbena omrežja izkoristila, da je svojemu prvorojencu voščila za osebni praznik: "Pred 17 leti je v moje življenje prišlo to bitje, polno radosti in ljubezni. S svojim prihodom mi je dal še en razlog za življenje in to, da sem iz dneva v dan boljša. Rada te imam, Luciano. Vse najboljše."

Ko je Lety, kot jo kličejo znanci in prijatelji, drugič zanosila, je na svet prijokal zdrav fantek, ki sta ga s takratnim možem Juanom Colladom poimenovalaCarlo. Ta je svoj 16. rojstni dan praznoval le dva dni za Lucianom, 19. februarja.

"Pred 16 leti je v moje življenje prišel zelo čeden (fant). Takšen, ki me objame, me uči in zelo nasmeji. Rada te imam, Carlo. Želim ti, da boš zelo srečen in uresničil svoje sanje. Vse najboljše,"mu je na Twitterju voščila ponosna mamica.

Za Lety je vloga mame najpomembnejša vloga v življenju in za svoja sinova se brezpogojno razdaja. Čeprav je Luciano otrok s posebnimi potrebami, slavna igralka med njim in Carlom nikoli ni delala razlik. Lucianu je nudila vse, kar mu je lahko, od izobraževanja do ustrezne nege.