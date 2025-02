Estonski evrovizijski predstavnik Tommy Cash razburil Italijane

Tommy Cash je nedavno gladko zmagal na estonskem evrovizijskem izboru. Espresso Macchiato ima na YouTubu že 3,6 milijona ogledov. Besedilo pesmi, ki je mešanica nepravilne italijanščine in angleščine, se med drugim glasi: Me like to fly privati/With 24 carati/ Also mi casa very grandios/Me money numeroso/I work around the clocko/That's why I'm sweating like a mafioso. Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo sredi maja v švicarskem Baslu.