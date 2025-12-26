Naslovnica
Estradniki morajo za zvezdo na pločniku slavnih globoko seči v žep

Los Angeles, 26. 12. 2025 08.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Pločnik slavnih

Hollywoodski pločnik slavnih je ena izmed tamkajšnjih najbolj obiskanih turističnih točk, za zvezdo na njem pa je treba odšteti zajeten kup denarja. Za izdelavo, namestitev in vzdrževanje prestižne zvezde je treba plačati približno 73 tisoč evrov.

Le malo stvari pove, da si v svetu zabave in blišča dosegel svoj cilj, bolj kot to, da je tvoje ime vklesano v kamen na pločniku slavnih v Hollywoodu. Do nje pa te ne pripelje zgolj talent, zanjo se je treba tudi pošteno izprsiti.

Zvezda na pločniku slavnih
Zvezda na pločniku slavnih
FOTO: Reuters

Ob prijavi je treba plačati približno 235 evrov, če pa je oseba sprejeta, je treba plačati še pristojbino v višini 73 tisoč evrov. Te stroške sicer po navadi ne krijejo zvezdniki sami, temveč njihovi sponzorji, namenjeni pa so izdelavi, namestitvi zvezde in vzdrževanju pločnika.

Kljub temu da je na pločniku že skoraj tri tisoč zvezd, se vsi, ki so bili nominirani, zanjo niso odločili. Med drugim sta svojo zavrnila pevca Prince in Bruce Springsteen. Producentka Pločnika slavnih Ana Martinez je po zmedi, v katero je bil vpleten slednji, celo spremenila pravila. Od tedaj mora zvezdnik sam podpisati svojo nominacijo.

Pločnik slavnih je sicer ogromna turistična atrakcija v Hollywoodu, ki letno privabi približno deset milijonov obiskovalcev.

Poglavja:
Na vrh
Pločnik slavnih cena zvezda zvezdniki slavni

Videoigre v letu 2025

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DJ-Pero
26. 12. 2025 09.02
Bruce Springsteena vsak dan bolj cenim... "Naša" Tinca bi seveda dala ne vem kaj za svojo zvezdico.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
26. 12. 2025 08.53
pri milijonskih zasluzkih je 73kEur res velik denar
Odgovori
0 0
bibaleze
