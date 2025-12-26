Estradniki morajo za zvezdo na pločniku slavnih globoko seči v žep

Le malo stvari pove, da si v svetu zabave in blišča dosegel svoj cilj, bolj kot to, da je tvoje ime vklesano v kamen na pločniku slavnih v Hollywoodu. Do nje pa te ne pripelje zgolj talent, zanjo se je treba tudi pošteno izprsiti.

Ob prijavi je treba plačati približno 235 evrov, če pa je oseba sprejeta, je treba plačati še pristojbino v višini 73 tisoč evrov. Te stroške sicer po navadi ne krijejo zvezdniki sami, temveč njihovi sponzorji, namenjeni pa so izdelavi, namestitvi zvezde in vzdrževanju pločnika.

Kljub temu da je na pločniku že skoraj tri tisoč zvezd, se vsi, ki so bili nominirani, zanjo niso odločili. Med drugim sta svojo zavrnila pevca Prince in Bruce Springsteen. Producentka Pločnika slavnih Ana Martinez je po zmedi, v katero je bil vpleten slednji, celo spremenila pravila. Od tedaj mora zvezdnik sam podpisati svojo nominacijo.

Pločnik slavnih je sicer ogromna turistična atrakcija v Hollywoodu, ki letno privabi približno deset milijonov obiskovalcev.