Ethan Hawke: Hči Maya mi noče razkriti vsebine serije Stranger Thingss

Ethan Hawke je uspešen igralec, režiser in pisatelj, a na koncu dneva je tudi ponosni očka. Oče štirih otrok je pred kratkim režiral film Wildcat , pri katerem je sodeloval s svojo najstarejšo hčerko Mayo in kljub temu, da izjemno spoštuje njene talente, priznal, da je moral paziti, da se ni preveč navduševal nad njeno igro, medtem ko je sedel na režiserskem stolčku. "Skrbelo me je, da bi se počutila privilegirano, če bi to storil," je povedal za revijo People , saj je želel na snemanju ohraniti profesionalnost. "Imeli smo toliko neverjetnih sodelavcev in vse te zelo resne umetnike, ki so bili tam, da bi poskušali narediti resno delo. Niso bili tam, da bi bilo vse ljubko ali da bi posneli domač film."

Film Wildcat, ki govori o življenju in delu pisateljice kratkih zgodb Flannery O'Connor, je bil Mayina ideja, saj je bila navdušena nad avtoričinim delom že od srednje šole. Pozneje je pridobila pravice za zgodbe, vendar sta oba z očetom vedela, da bo prenos njenega življenja na platna velik zalogaj. "Imela sva kar nekaj skrivnih polnočnih pogovorov, kjer sva debatirala, kako bi posnela film o njej. Nisva želela samo posneti filma o Flannery O'Connor, ampak o tem, kako je živela svoje življenje in o njenem presečišču med ustvarjalnostjo in domišljijo ter o tem, kako se je to križalo z vero in resničnostjo," je dodal igralec in nadaljeval: "Maya je želela posneti film o goreči mladi ženski, ki je bila zelo zapletena. Svet je poln filmov o zapletenih moških in njihovem odnosu do njihovega dela. Imela je idejo, da bi posnela film o odnosu mlade ženske do sebe in svojega dela. Rekla mi je, da ko gleda vse te filme z Geneom Hackmanom, Jackom Nicholsonom in Dustinom Hoffmanom, so tako super. Tudi jaz želim igrati zoprno osebo," je razkril o tem, da se mu je njena ideja zdela odlična.