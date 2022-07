Ethan Hawke navdih za dokumentarec dobil med videoklicem s hčerjo

Zvezdnik Društva mrtvih pesnikov je med koronakrizo skušal ugotoviti, kaj je smisel življenja, kar ga je popolnoma obsedlo. Med videoklicom s hčerjo, ki se je tako kot on odločila za igralski poklic, je imel razsvetljenje o odnosu med dvema osebama. Umetniški navdih je prenesel na filmsko platno in ustvaril dokumentarec o dveh hollywoodskih igralcih.

Ethan Hawke je v intervjuju za CNN dejal, da je njegova hči Maya Hawke, ki jo ima z nekdanjo ženo, igralko Umo Thurman, navdihnila njegov dokumentarni film The Last Movie Stars, ki govori o hollywoodski karieri in ljubezenski zgodbi med igralcema Joanne Woodward in Paulom Newmanom.

icon-expand Ethan Hawke s hčerjo Mayo FOTO: Profimedia

"To je bil projekt, ki sem ga ustvarjal med pandemijo. Obtičal sem sam s sabo in skušal osmisliti to veliko življenje. Skušal sem najti smisel in vsi ljudje okoli mene, moji otroci in žena, temu niso slišali konca. Nato pa sem med videoklicem, ki sem ga imel s hčerjo, spoznal, da v vsakem odnosu ni zgolj ta ena oseba in druga oseba. Gre za skupni prostor teh dveh oseb," je zvezdnik povedal v oddaji New Day. Pogovor s hčerjo, ki trenutno navdušuje v seriji Stranger Things, je igralcu pomagal ustvariti šestdelni dokumentarni film, v katerem je prevzel vlogo režiserja. Film je poln znanih imen, med pripovedovalci pa sta tudi George Clooney in Laura Linney.