Eva blestela v modnih hlačah, a presenetila z nenavadno torbo

Eva Longoria, poročena Baston, se je udeležila novinarske konference, na kateri je predstavila svoj najnovejši televizijski projekt. Zvezdnica je tokrat navdušila v hlačah, paparaci pa so jo pred tem ujeli na ulici, kjer je presenetila s torbico, ki ji je dodala osebno noto.

Vam je všeč njen videz? FOTO: Profimedia

Eva Longoria Bastonse je udeležila novinarske konference, na kateri je predstavila svoj najnovejši televizijski projekt, ameriško serijo Grand Hotel.Pri novi različici španske uspešnice Gran Hotel slavna mamica ima kar dve zelo pomembni vlogi, in sicer bo serijo režirala, povrhu pa je že zasedla tudi stolček izvršne producentke. Med drugim pa si je dala tudi manjšo vlogo. Drama je postavljena v obdobje 20. stoletja, govori pa o mladeniču, ki išče svojo izginulo sestro. Ta je delala kot sobarica v družinskem hotelu. Fant si zaradi tega poišče službo natakarja in začne iskati sledi, ki bi ga pripeljale do nje.

Eva Longoria je tokrat blestela v modnih hlačah. FOTO: Profimedia

43-letna ameriška zvezdnica je za to priložnost izbrala črno majico in zanimive bele hlače s črnimi črtami, ki so imele ob strani visok razporek. Lase je imela tokrat spete v visok čop, svoj videz pa je dopolnila s skrbno izbranim nakitom. Med drugim je nosila verižico z napisom ''mama'' in verižico s sinovim imenom ''Santiago''.

Eva nosi verižico s sinovim imenom. FOTO: Profimedia

Njen prvorojenec Santiago, ki ga ima z možemJosejem Pepejem Bastonom, se je rodil junija lani. To pa ni prvič, da je Eva pokazala ljubezen do sina. Pred dogodkom so jo v objektiv ujeli na ulici, ko je hitela po opravkih. Največ pozornosti tokrat niso pritegnila njena oblačila, ampak njena torbica.

Takole so paparaci na ulici ujeli Evo Longoria. Največ pozornosti je pritegnila njena torbica. FOTO: Profimedia

Verjeli ali ne, ampak slavna mamica si je omislila posebno torbico, ki ji je dodala osebno noto. Na njej ima natisnjeno fotografijo, na kateri drži svojega sina Santiaga. Zraven pa v španskem jeziku piše: ''Ti si moje življenje.''