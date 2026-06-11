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Eva Longoria 15 let po ločitvi od Tonyja Parkerja delila skupno fotografijo

Los Angeles, 11. 06. 2026 08.01 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Eva Longoria in Tony Parker

Življenji Eve Longorie in Tonyja Parkerja sta se 15 let po ločitvi in škandalu zaradi košarkarjeve nezvestobe ponovno križali. Zvezdnica je na družbenem omrežju presenetila z objavo njune skupne fotografije, z njo pa pokazala, da je preteklost že pozabljena.

Kljub temu da se je zakon igralke Eve Longoria in košarkarja Tonyja Parkerja pred 15 leti končal na boleč način, pa je nekdanji par očitno pozabil na zamere. Zvezdnica serije Razočarane gospodinje je na družbenem omrežju presenetila z objavo njune skupne fotografije, na kateri nasmejana pozirata v družbi Maríe Bravo in Aline Peralta, soustanoviteljicama fundacije Global Gift.

Eva Longoria in Tony Parker sta se razšla leta 2010.
Eva Longoria in Tony Parker sta se razšla leta 2010.
FOTO: Profimedia

"Poglejte, kdo je prišel na obisk. Eden in edini TP!" je ob fotografiji, na kateri četverica pozira v kuhinji, vse tri ženske pa nosijo predpasnike, zapisala igralka. Kmalu zatem, ko je objava postala viralna, pa je mnogo njenih oboževalcev izrazilo nejevero, da sta nekdanja zakonca znova na istem mestu ob istem času.

"Ne morem verjeti, da to ni lažna fotografija! Čas res celi vse rane," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je pristavil, da sta očitno nekdanja zakonca v dobrih odnosih.

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51-letnica in 44-letni nekdanji zvezdnik NBA sta se poročila leta 2007 in se tri leta pozneje razšla. Uradno sta se ločila leto pozneje, zvezo pa naj bi končala zaradi njegove domnevne nezvestobe. Longoria je drugič pred oltar stopila leta 2016 z mehiškim podjetnikom Josejem Pepejem Bastonom, skupaj pa imata enega sina. Tudi Parker se je odtlej znova poročil, in sicer z novinarko Axelle Francine, s katero sta si večno zvestobo obljubila leta 2014 in imata dva sinova. Šest let po poroki sta se razšla.

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heroj2000
11. 06. 2026 08.26
Krasno
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