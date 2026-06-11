Eva Longoria 15 let po ločitvi od Tonyja Parkerja delila skupno fotografijo

Kljub temu da se je zakon igralke Eve Longoria in košarkarja Tonyja Parkerja pred 15 leti končal na boleč način, pa je nekdanji par očitno pozabil na zamere. Zvezdnica serije Razočarane gospodinje je na družbenem omrežju presenetila z objavo njune skupne fotografije, na kateri nasmejana pozirata v družbi Maríe Bravo in Aline Peralta , soustanoviteljicama fundacije Global Gift.

"Poglejte, kdo je prišel na obisk. Eden in edini TP!" je ob fotografiji, na kateri četverica pozira v kuhinji, vse tri ženske pa nosijo predpasnike, zapisala igralka. Kmalu zatem, ko je objava postala viralna, pa je mnogo njenih oboževalcev izrazilo nejevero, da sta nekdanja zakonca znova na istem mestu ob istem času.

"Ne morem verjeti, da to ni lažna fotografija! Čas res celi vse rane," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je pristavil, da sta očitno nekdanja zakonca v dobrih odnosih.