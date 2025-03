Eva Longoria 50. rojstni dan obeležila s svojimi zvezdniškimi prijatelji

Kljub zvezdniško obarvanemu praznovanju so ji v komentarjih voščile tudi igralke Jennifer Garner, Sofia Vergara, Nia Long, Kerry Washington in drugi slavni. Jessica Alba, ki se je udeležila prestižne zabave na morju, je zapisala: "Rada te imam do neskončnosti – tvoje srce je tako veliko in daješ toliko ... Zaslužiš si vse obilje in srečo!"

Na plovilu so poleg igralke z abrahamovko praznovali tudi Becky G, Gabrielle Union, Marc Anthony, Novak Đoković ter njena družina in prijatelji. Pompozne zabave se je udeležil tudi njen šestletni sin Santiago Bastón, ki ji je pomagal upihniti rojstnodnevne svečke, ki so krasile belo torto z belimi vrtnicami.