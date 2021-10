Eva Longoria delila romantično fotografijo s poroke pastorke

Jose Antonio " Pepe" Bastón ima iz prejšnjega zakona z Natalio Esperon tri otroke, hčerko Natalio ter dvojčka Mariano in Joseja . Njegova najstarejša hčerka, 25-letna Natalie, se je minuli konec tedna poročila. Večno zvestobo je obljubila podjetniku Joseju Euguiju , s katerim sta si poročne zaobljube izmenjala v mehiškem kraju Valle de Bravo. Prav tam sta maja 2016 svojo ljubezen s poroko okronala tudi Pepe in njegova zdajšnja žena Eva Longoria , s katero ima 3-letnega sina Santiaga. Utrinke s poročnega slavja Pepejeve hčerke je na priljubljenem omrežju Instagram delila Eva Longoria, ki se z vsemi tremi moževimi otroki odlično razume.

"Oh, kakšna noč," je svojo objavo pospremila 46-letna ameriška igralka in producentka, ki je za to priložnost nosila dolgo obleko s cvetličnim vzorcem, ki ji je razgalila ramena. Zvezdnica je v objavi združila kar nekaj fotografij s poročnega slavja, po dolgem času pa je objavila skupno fotografijo z možem Pepejem, s katerim se nista trudila skriti neizmerne sreče in zaljubljenih pogledov.