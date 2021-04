Eva Longoria gre tudi na jahto s trampolinom

Verjetno bi se marsikdo strinjal, da je lažje telovaditi nekje ob morju, z lepim razgledom. No, tega se poslužuje tudi Eva Longoria, ki se te dni mudi v Miamiju, kjer na svoji jahti vestno telovadi.

Zvezdnica je v preteklosti že večkrat dokazala, da sta lahko kurjenje kalorij in znojenje tudi zabavna. Že pred meseci je odkrila kardio treninge, ki jih doma redno izvaja na telovadnem orodju – tampolinu. Tokrat pa je svoj trampolin, od katerega se več kot očitno ne loči, spakirala in vzela s seboj na jahto. Ne dvomimo, da bi se ji ob takšnem razgledu z veseljem pridružil še kdo od njenih sledilcev na Instagramu, kjer je objavila tudi utrinke enega od treningov. Video je podložila z uspešnicoGirls Just Want To Have Fun, ki jo izvaja Cyndi Lauper. In kot kaže, se sama med treningi neizmerno zabava.