Eva Longoria in Meryl Streep sta daljni sorodnici.

Eva Longoria in Meryl Streep sta se na prizorišču serije Only Murders in the Building obnašali kot družinski članici. Morda tudi zato, ker ju tudi dejansko veže daljna sorodstvena vez.

'Sestrični' sta povezani vse od trenutka, ko sta zaradi sodelovanja v dokumentarni seriji Henryja Louisa Gatesa Jr. Faces of America izvedeli, da sta daljni sorodnici. "Druga drugo kličeva sestrična. Rečeva si: Hej, sestrična, kako si? Dobro sem, sestrična."

Zvezdnici sta povezani do te mere, da je Streepova mlajšo kolegico med prvim sestankom z ekipo serije Only Murders in the Building na Zoomu predstavila kot svojo sestrično. "Vsi so bili zmedeni," se je spominjala Longorieva. "Zmedeni so bili, ker sem jaz najbolj latinoameriška oseba v industriji, ona pa je Meryl Streep," se je pošalila.