Eva Longoria, kot je še nismo spoznali

43-letna igralka in filmska producentka Eva Longoria je bila zaradi svojega atraktivnega videza uspešna tudi kot fotomodel, njen obraz pa je do zdaj krasil številne reklamne table ter naslovnice mnogih revij. Pred približno šestimi meseci je prvič rodila – s partnerjem Josejem Bastonom, s katerim se je poročila leta 2016, sta se februarja letos razveselila rojstva sina, ki sta ga poimenovala Santiago Enrique Bastón.

Novopečena mamica se je kmalu po porodu vrnila v filmske vode in se lotila produciranja ameriške različice španske serijeGran Hotel, na delo pa jo je večkrat pospremil tudi njen prvorojenec, katerega je igralka šaljivo oklicala za 'osebnega asistenta'.

Kritiki ocenjujejo, da naj bi Longoria v času nosečnosti pridobila približno 15 kilogramov, s katerimi pa se ne obremenjuje. Na številnih dosedanjih dogodkih je namreč blestela tako v oprijetih kot nekoliko 'ponesrečenih' modnih kreacijah – njen obraz pa je vsakič krasil nalezljiv nasmeh.

Po poročanju tujih medijev se bo igralka zdaj lotila popolnoma novega projekta in se prvič preizkusila v vlogi režiserke celovečernega filma. Režirala bo komedijo 24-7, v kateri bo tudi zaigrala, ena izmed njenih soigralk pa bo Kerry Washington. Film bo izšel pod okriljem Universal Pictures, scenarij zanj pa je napisala Sarah Rothschild. Zgodba pripoveduje o skupini računovodkinj, ki združijo moči proti svojim kolegom moškega spola, da bi razkrile veliko goljufijo. Film bo spominjal na klasiko Od devetih do petih, ki je luč sveta ugledala leta 1980 in v kateri so zaigrale filmske zvezde, kot so Jane Fonda, Lily Tomlin in Dolly Parton.