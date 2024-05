Eva Longoria o izbiri projektov: Želim delati z ljudmi, ki jih imam rada

Igralka, najbolj znana po seriji Razočarane gospodinje, je namreč prepričana, da je življenje prekratko, da bi delala z ljudmi, ki ji niso pri srcu. "Veliko raje bi bila obkrožena z ljudmi, ki jih imam rada, in ustvarjalci, ki jih spoštujem," je povedala in izpostavila svoji prijateljici Kerry Washington in Gabrielle Union, s katerima bo v prihodnosti sodelovala. Poudarila je, da najprej razmisli, s kom želi sodelovati, nato pa poišče projekte, v katerih je njene želje mogoče uresničiti. "Ljudje in njihova vizija ter to, kar vanjo prinesejo, mi pomeni več kot dejanski projekt," je zatrdila.