Eva Longoria o prijateljstvu z Victorio Beckham: Nerazdružljivi sva

Zvezdnica Razočaranih gospodinj Eva Longoria je v intervju za The Times dejala, da imata z Victorio Beckham posebno prijateljsko vez. "Neločljivi sva. Želim si, da bi ljudje vedeli, kako zabavna, očarljiva in pametna je Victoria," je dejala o svoji prijateljici. "Najbolj zabavna oseba je. Mislim, da je introvertirana, ampak z mano je ekstrovertirana. Nerazdružljivi sva."

Eva je spoznala Victorio preko svojega bivšega moža, košarkarja Tonyja Parkerka, ki je prijatelj z Davidom Beckhamom. Ko se je družina Beckham preselila v Los Angeles, sta se zvezdnici začeli družiti, obiskovali pa sta se tudi v tujih mestih, kot sta London in Pariz. "Ves čas prenočiva druga pri drugi, večina v njihovi podeželski hiši v Londonu. Ponavadi celo noč klepetava." Dodala je, da je Victoria izjemno zvesta prijateljica. "Nikoli ni trenutka, ko je ne bi mogla poklicati, ker ni dosegljiva, ali ko jaz letim k njej ali on k meni. Ali ko 'ropam' njeno omaro. Daje mi materinske in poslovne nasvete." O njunem trdnem prijateljstvu priča tudi dejstvo, da je Eva botra Victorini hčeri Harper, ki jo je igralka v intervjuju opisala kot ljubko, čudovito in prijetno mlado damo.