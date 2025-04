Eva Longoria: Papež je kljub ločitvi blagoslovil najino poroko

Zvezdnica je pred leti razkrila, da ji je papež Frančišek pred poroko z Josejem Bastonom dal blagoslov, kljub temu da sta bila oba z izbrancem predhodno ločena. V oddaji Live With Kelly and Marko je rekla: "Imela sem tako srečo, da sem ga spoznala. Pravzaprav je blagoslovil naju s Pepejem, tik preden sva se poročila. Šla sva v Rim in moj mož je rekel: 'Ali želiš srečati papeža?' In rekla sem 'Ja!'," je povedala in dodala: "To je bilo približno dva meseca, preden sva se poročila. Ker oba z možem govorita špansko, sem ga spraševala, kako se reče vaša svetost v španščini. Učila sem se in ponavljala, papež pa je bil vse bližje."

Priljubljena igralka je nato spregovorila s papežem."Stopil je pred mene in rečem: 'Pozdravljeni, vaša svetost.' Ni mi uspelo v španščini. Nato ga je moj mož vprašal, ali bi naju blagoslovil, saj sva bila tik pred poroko, in papež je dejal: 'Seveda'," je povedala in dodala: "Zgrabil naju je za roke in začel z blagoslovom, jaz pa sem dejala: 'Ločena sva! Samo, da veste. Vem, da je to slaba stvar, ampak on ima otroke, zato ne moreva tega razveljaviti.' Počutila sem se, da mora to vedeti. Moj mož mi je takrat rekel, naj utihnem, papež pa je dejal: 'Ali se ljubita?' In rekla sem: 'Da,' in potem naju je blagoslovil."

Zvezdnica se je z papežem srečala še enkrat, ko je izpolnila srčno željo svoje sestre s posebnimi potrebami Lise. Srečali so se, ko je bil sveti oče na obisku v Beli hiši pri takratnem predsedniku ZDA Baracku Obami.