Eva Longoria pol leta po porodu pozirala v kopalkah

Eva in njen sin Santiago z novimi kopalkami.

Zvezdnica je že pred dnevi objavila eno fotografijo, na kateri pozira v enodelnih črnih kopalkah s pasom, in hkrati prvič, odkar je lani rodila, pokazala poporodno postavo.

''Pripravljena na skok v bazen!'' je zapisala pod fotografijo Eva, ki ima tako kot njen sin na sebi kopalke in pokrivalo, ki ju ščiti pred soncem. Njeni oboževalci so zapisali, da sta oba videti čudovito.

Longoria si je po porodu vzela čas za okrevanje in se je popolno posvetila sinu, nedavno pa je napovedala, da se je lotila intenzivne telovadbe, s katero želi povrniti svojo predporodno postavo. Dejala je, da se z odvečnimi kilogrami trenutno ne obremenjuje in da se bo z vadbo v kratkem času znebila odvečne teže.

Zvezdnica je na najdaljšo noč leta na Instagramu zapisala, da je bilo leto 2018 res nekaj posebnega zanjo in njeno družino ter da je hvaležna za vse lepe stvari, ki so se ji zgodile. Spomnimo, da je dobila zvezdo na Pločniku slavnih, producirala in režirala je novo televizijsko serijo Grand Hotel, njen mož Jose ''Pepe'' Baston je praznoval abrahama ... Za povrhu pa sta zakonca svojo ljubezen okronala s sinom Santiagom. Za konec je še vsem, ki jo spremljajo, zaželela vse lepo v tem letu.