Eva Longoria je praznike preživela v sinovem objemu

Vsem je zaželela, da bi objeli svoje najbližje: "Kakšno leto! Stisnite svoje ljubljene, ki so danes blizu vas! Povežite se virtualno in jih objemite od daleč! Lepe praznike. Srečno novo leto."

Leta 2016 se je Eva poročila s Joséjem Antoniem Bastónom, leta 2018 pa sta ljubezen okronala s sinom Santiagom. Odkar je malček prišel na svet, se mu njegova mamica nikakor ne more upreti in svoje sledilce razveseljuje s fotografijami iz njegovega vsakdana. Glede vzgoje je bila igralka vedno iskrena, leta 2018 je ob rojstvu Santija v intervjuju dejala: "Sam najdeš ravnovesje med materinstvom in drugimi obveznostmi. Odkar sem mama, opažam, da so mame zlata vredne."