Eva Longoria s sinom uživa na plaži

Eva Longoria, poročena Baston, z družino uživa na počitnicah. Zvezdnica je z oboževalci na družbenih omrežjih delila nekaj dopustniških utrinkov, na katerih kar žari od sreče.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Eva Longoria je svoj mehiški dom za nekaj dni zamenjala za peščeni pesek in turkizno morje. Z družino se je odpravila na poletni oddih. Z svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima skoraj osem milijonov, je delila čudovito fotografijo s plaže, na kateri pozira s svojim sinom Santiagom. Kot kaže, sta slavna mama in sin pozirala pred objektivom ravno potem, ko sta zaključila s kopanjem. 45-letna igralka, nasmejana do ušes, žari od sreče, medtem ko v naročju drži svojega sina, ki je pravi dobrovoljček.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje je mama postala pri 43 letih. Čeprav je na prvi pogled videti, da je prednost dala svoji karieri kot materinstvu, je v enem od intervjujev dejala, da ničesar ne obžaluje in da so bila štirideseta popolno obdobje, ko je prvič izkusila radosti in tegobe materinstva."Santiago je bil usojen, da je prišel v tistem obdobju mojega življenja. Zaradi njega sem zdaj bolj potrpežljiva in ne delam toliko, kot bi sicer. Čeprav na prvi pogled ni videti tako,"je povedala za revijoParents Latina.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leta 2016 se je Eva poročila s Josejem Antoniom Bastónom, leta 2018 pa sta ljubezen okronala s sinom Santiagom. Odkar je malček prišel na svet, se mu njegova mamica nikakor ne more upreti in svoje sledilce razveseljuje s fotografijami iz njegovega vsakdana. Spomnimo, da Santiago mamico spremlja (skoraj) na vsakem koraku in ne zamudi niti kakšne od modnih revij. Ob takšnem napornem urniku nima niti časa, da bi se dolgočasil.