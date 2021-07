Eva Longoria še ena od zvezdnic, ki se podaja v posel s tekilo

V posel z žganimi pijačami sta se pred kratkim podala tudi igralca George Clooney in Bryan Cranston . Zvezdnica, ki je pred kratkim s svojo kampanjo dvignila največ prahu, pa je vsekakor Kendall Jenner . Ta je predstavila znamko priljubljene žgane pijače, ki jo je poimenovala 818 Tequila . Manekenki in članici klana Kardashian-Jenner je uspelo njen produkt že razprodati, kar pa je s sestrami, resničnostnimi zvezdnicami, na zabavi v Los Angelesu izdatno proslavila. Veselega dogodka so se udeležile tudi Hailey Baldwin, Kate Hudson in Katy Perry.

Druga znana imena iz sveta zabave, ki so se prav tako odločila javnosti predstaviti lastne znamke tekile, pa so: Dwayne Johnson, ki se je odločil za ime Teremana, Nick Jonas prodaja pijačo z imenom Villa One, LeBron James uspehe žanje s tekilo Lobos 1707, Justin Timberlake je ponosen na svoj brand 901 Tequila, Adam Levine promovira svojo Santa Mezquilo, trend pa so izkoristili tudi rockerji iz zasedbe AC/DC, ki so pijačo poimenovali kar Thunderstruck Tequila.