Eva Longoria se je z družino odselila iz 'distopičnih' Združenih držav Amerike

Eva Longoria pravi, da z družino sodijo med srečneže, ki so se lahko preselili iz Združenih držav Amerike. Zvezdnica je dejala, da so se po pandemiji, povečanju števila brezdomcev, visokih davkih v Kaliforniji in nenazadnje zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah razmere tako poslabšale, da so 'pobegnili' in sedaj delno živijo v Španiji in Mehiki.