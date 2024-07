Eva Longoria se po letih premora vrača na televizijske zaslone

Eva Longoria ni tista, ki bi se izogibala izzivom. Pri načrtovanju vrnitve na televizijo se je Longoria odločila, da je čas, da naredi nekaj novega: lotila se je angleško-španske vloge. "Če se bom vrnila na televizijo, želim, da je drugače, želim sprejeti izziv in želim, da me ljudje vidijo na drugačen način,'" je povedala o tem, zakaj je želela igrati v filmu Land of Women .

Njena prva dvojezična televizijska vloga je vključevala še en izziv: izmenično igranje v angleščini in kastiljski španščini, narečju, ki se govori v severni in osrednji Španiji. " Nikoli nisem igrala v španščini. To bi rada naredila. Če se bom vrnila na televizijo, želim, da bo to z nečim posebnim, zato je bilo vredno vsega truda in učenja kastiljske španščine."

Mehiško-ameriška igralka je povedala, da med odraščanjem ni govorila španskega jezika, ampak pozna mehiško španščino zaradi svojega moža in časa, ki sta ga preživela v Mexico Cityju." Ob koncu dneva so me boleli možgani, vendar mi je bilo v veselje. Rada raziskujem nove like skozi jezik ali narečje," je dejala.