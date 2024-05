Eva Longoria se z družino začasno seli v Španijo: To je moja oaza

Eva Longoria bo evropskim oboževalcem kmalu bližje, kot so si morda lahko predstavljali, saj igralka prihaja v Evropo. Zvezdnica se namreč z družino začasno seli v Španijo. Kot so zatrdili viri blizu 49-letnice, naj bi drugo polovico leta tam celo delala, bivala pa naj bi v Marbelli, kjer imata z možem Josejem Bastonom vilo. Eva je njuno počitniško hišo v enem od intervjujev označila za svojo oazo.

Eva Longoria ima očitno dovolj Amerike in nenehne gneče na ulicah in cestah Los Angelesa, saj kmalu prihaja v Evropo. In to ne samo na obisk, priljubljena zvezdnica naj bi se z družino za nekaj časa preselila v Španijo. Tako vsaj zatrjuje vir blizu igralke. "Tam bo preživela veliko časa in drugo polovico leta delala," je za PageSix povedal vir, obenem pa zatrdil, da selitev ni trajna.

Kdaj točno naj bi se zvezda Razočaranih gospodinj preselila, sicer ni jasno, bivala pa naj bi v vili v Marbelli, ki sta jo z možem Josejem Bastonom kupila v začetku lanskega leta. V omenjen kraj se je 49-letnica zaljubila že pred časom, ko ga je prvič obiskala. "Ko sem prvič prišla v Marbello, pred dvema desetletjema, je bila to ljubezen na prvi pogled. Rekla sem si, da bom nekega dne tu živela," je razkrila v intervjuju za Hello! in dodala: "Ko nisem tu, ves čas samo delam. To je moja oaza, moj raj."

Zakonca naj bi si počitniški dom, ki sta ga iskala pet let, privoščila za oddihe in obiske družine. "To je počitniški dom in sem pridejo moja mama, sestre in njihovi otroci. Imamo veliko kuhinjo. V vseh svojih domovih imam kuhinjo z ogromnim otokom, kjer lahko vsi skupaj sedijo in popijejo kozarec vina ter jedo prigrizke, medtem ko jaz kuham. Obožujem kuhinjo, vedno je srce hiše. In ta tukaj je najboljša," je nekoč dejala igralka. Njuna počitniška vila v Španiji sicer poleg velike kuhinje in številnih spalnic, ki so namenjene tudi gostom, obsega vrt in zunanji bazen, kjer se najbolj zabava igralkin petletni sin Santiago.