Eva Longoria sina za prvi rojstni dan peljala v Disneyland

Eva Longoria, poročena Baston, je svojemu sinku Santiagu Enriqueju čestitala tudi na Instagramu, kamor je objavila njuno ljubko fotografijo.

''Kdaj se je to zgodilo? Imam eno leto starega sina. Ni več dojenček, on je malček! To preteklo leto je bilo najboljše leto v mojem življenju. Imeti ob sebi to čudovito dušo, ki te zbudi vsako jutro in vsako noč zaspi s teboj, je nekaj čarobnega. Vsak smeh in hihitanje, ki prihajata iz tvojih ust in vsak nasmeh, ki preplavi tvoj obraz, je čista radost! Hvala, ker si me izbral za mamo! Rada te imam, ljubezen moja! Vse najboljše Santi!'' je zapisala 44-letna ameriška zvezdnica, ki ne more verjeti, da čas tako hitro beži.

Slavna zakonca sta sinov rojstni dan praznovala v kalifornijskem zabaviščnem parku Disneyland, kamor se je odpravila tako igralkina kot Josejeva številčna družina. Sodeč po fotografijah je mali Santiago, ki je pravi dobrovoljček, neizmerno užival. Širok in iskren nasmeh pa mu je izvabila Miki Miška.