Eva Longoria uspešno premaguje odvečne kilograme

Eva, ki se je vedno ponašala s fit postavo, za katero je zasluge pripisala zdravemu življenjskemu slogu, hrani ter jogi, se po rojstvu sina ni pretirano obremenjevala z odvečnimi kilogrami. Nekaj mesecev po porodu je svojo pozornost usmerila v kariero in začela producirati novo serijo, v pisarno pa je s seboj večkrat odpeljala tudi sina ter tako združevala ljubezen do otroka in posvečenost karieri.

Zvezdnico so novinarji na gala dogodku v New Yorku pred meseci vprašali, kako gleda na kritike in komentarje ljudi, ki so ji sporočili, da bi se morala lotiti hujšanja. Igralka je odvrnila, da si takšnih komentarjev ne jemlje k srcu in razložila, da je odraščala v družini močnih žensk, ki so jo naučile samospošovanja in samozavesti. Dejala je, da je po porodu želela svojemu telesu zagotoviti primeren počitek in prilagoditev na spremembo in da zato ni želela hiteti z intenzivno vadbo. Za revijo People je pred kratkim povedala, da je zdaj končno začutila željo in potrebo po spremembi in da se bo zato kmalu znova podala v telovadnico. Svoje besede je, kot kaže, že pretvorila v dejanja, njeni odvečni kilogrami pa so že skoraj popolnoma skopneli.