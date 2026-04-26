Srečna v Španiji, a pogreša ZDA: Česar ni v Evropi, je dobra mehiška hrana

Eva Longoria je odraščala v Teksasu in večino svojega odraslega življenja preživela v Los Angelesu, zato je potrebovala nekaj časa, da se je privadila na življenje v tujini. 51-letna igralka in režiserka je leta 2024 razkrila, da sta z možem Joséjem Bastónom in njunim 7-letnim sinom Santiagom že leta na poti med Španijo in Mehiko. Zvezdnica je iskreno priznala, da je bila največja sprememba zagotovo upočasnitev.

"Resnično uživata v življenju v Španiji," je o soprogu in sinu za People povedala Longoria in dodala: "Rada imata dolg obrok. Nikoli se nikamor ne mudi. Ne pogrešam delovnega kosila. Neverjetno je, kako v naši delovni kulturi res ne kosimo. Vedno imaš delovno kosilo: 'Grem po sendvič. Takoj se vrnem.' Imaš samo eno uro. Tako stresno je misliti: 'Moram pohiteti in se vrniti.'"

Prav tako pa je izjemno dobrodošla sprememba v njihovem življenju v Evropi ta, da jim preglavic ne delajo gromozanske prometne gneče. "Kjer živimo v Španiji, ni prometa. Povsod hodim peš." Čeprav pravi, da uživa v številnih prednostih življenja v tujini, Longoria pogreša dve stvari, ko je zdoma. "Pogrešam svojo družino, svojo teksaško družino ... in dobro mehiško hrano. To pogrešam. Česar ni v Evropi, je dobra mehiška hrana," je dejala.