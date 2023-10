Victoria Beckham in Eva Longoria sta vse odkar se je žena slavnega nogometaša preselila v Los Angeles zelo dobri prijateljici. Ena drugi sta odlična podpora in odlična družba, kot je pred kratkim razkrila igralka pa se je od svoje prijateljice tudi veliko naučila. Podjetnica jo je namreč navdušila s tem, kako je uspešno usklajevala posel in družino, zato je bila zanjo vzor.

Večina navadnih smrtnikov ima vzornike v zvezdnikih, nič drugače pa ni niti z zvezdniki. Svojo vzornico je pred kratkim razkrila tudi Eva Longoria. "Victoria Beckham mi je bila od vedno vzor," je povedala za E!News o svoji prijateljici. icon-expand Evi Longoria je vzor njena prijateljica Victoria Beckham. FOTO: Profimedia Igralka in podjetnica sta zelo dobri prijateljici vse odkar se je žena slavnega nogometaša z družino preselila v Los Angeles. Med drugim je v pogovoru razkrila tudi, da jo je prijateljica naučila ogromno stvari. "Vse sem se naučila od nje. Je neverjetna poslovna ženska, obenem pa tudi super mati," jo je pohvalila 48-letnica. Zvezdnici sta se spoznali preko Evinega nekdanjega moža Tonyja Parkerja, vse od začetka pa sta veliki zaveznici. Ena drugo tudi podpirata pri projektih, s katerimi se ukvarjata. Tako je na septembrskem pariškem tednu mode Longoria sedela v prvi vrsti na Victorini modni reviji in njeno kolekcijo označila za čudovito. Med drugim si je že ogledala tudi nedavno izdano dokumentarno serijo o družini Beckham in bila nad videnim navdušena. PREBERI ŠE Eva Longoria o prijateljstvu z Victorio Beckham: Nerazdružljivi sva V nedavnem intervjuju za revijo The Times je zvezdnica Razočaranih gospodinj, ki je tudi botra Victorijini hčerki Harper, razkrila, da sta z Angležinjo praktično nerazdružljivi, kljub temu, da imata obe izredno zasedene urnike. "Neločljivi sva. Želim si, da bi ljudje vedeli, kako zabavna, očarljiva in pametna je Victoria," je dejala o svoji prijateljici in dodala: "Najbolj zabavna oseba je. Mislim, da je introvertirana, ampak z mano je ekstrovertirana."