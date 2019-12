Eva Longoria: Vsi veste, da ima Dubaj v mojem srcu posebno mesto

Santiago Enrique Baston , prvorojenec igralke in producentke Eve Longoria in poslovneža Joseja Bastona , je pravi popotnik. Dobro leto stari Santi, kot ga ljubkovalno kličeta starša, se te dni z mamico mudi v Dubaju. Eva se bo kot častna gostja udeležila dobrodelnega dogodka organizacije Global Gift Foundation.

Objavila pa je tudi ljubko fotografijo nasmejanega Santiaga in posnetek, na katerem uživata v ritmih glasbe. Eva se je pošalila, da je njuno razpoloženje posledica tega, ko na mizo pride hrana, saj sta oba velika gurmana.

Eva zelo rada obišče Dubaj v tem času, saj, kot pravi, je vreme čudovito. Med drugim pa je to mesto, ki ji je še posebej ljubo.

"Vsi veste, da ima Dubaj v mojem srcu posebno mesto, ker me je tukaj Pepe zaprosil za roko. In ne samo, da je šel na kolena v Dubaju, zaprosil me je prav v puščavi. In zato se je vedno tako lepo vrniti sem," je povedala za ameriški portal Hola.

Eva in njen izbranec Jose Baston sta se do oltarja sprehodila leta 2016 v Mehiki, maja letos pa sta med filmskim festivalom v Cannesu praznovala tretjo obletnico poroke. Takrat je bil Santi star deset mesecev in se je v očkovem naročju prvič sprehodil po rdeči preprogi. Ne dvomimo, da bo to izkušnjo v prihodnosti še večkrat ponovil.