Eva Longoria za obletnico poroke naredila izjemo

Glede na to, da je zvezdnica navdušena nad družbenimi omrežji, pa je nekoliko manj njen sedem let starejši možJose Baston. Medtem ko se Eva na prireditvah vedno sprehodi po rdečih preprogah, jih njen mož raje preskoči. Zato je že pred časom pojasnila, da spoštuje njegovo željo in ga ne sili, da se ji priključi vključi v njenih objavah na Instagramu. A tokrat je za posebno priložnost naredila izjemo. Slavna zakonca v teh dneh praznujeta tretjo obletnico poroke in Eva se ni mogla zadržati, da ne bi ob tej priložnosti pokazala ljubke fotografije svojega sina in moža, ki jo je delila v Instagramovi zgodbi. Ob njej je zapisala: ''Moji ljubezni.''