43-letna igralka in televizijska ter filmska producentkaEva Longoria je pred šestimi meseci rodila fantka. Tri mesece po porodu pa se je na prireditvi Global Gift Gala v spremstvu Rickyja Martina že sprehodila po rdeči preprogi in bila takoj deležna vprašanj, kdaj bo začela izgubljati nosečniške kilograme, a zvezdnica se s temi vprašanji ni obremenjevala.

Ko se je udeležila gala dogodka v New Yorku, ki je slavil ženske, ki so v svetu naredile spremembo, je na vprašanje novinarja o njeni telesni teži suvereno odgovorila, da pod takšni pritiski ni popustila: "To me ne gane. Ko so mi ljudje rekli, naj pohitim s hujšanjem, jih nisem poslušala."

To, da ignorira osebe, ki z zaničljivimi opazkami o videzu skušajo uničiti samozavest ljudi, se je naučila v lastni družini: "Vsvojem življenju sem imela čudovite ženske – moja mami, sestre ... ki so me naučile spoštovanja do sebe in to, da se cenim že zgodaj v življenju. Prihajam iz družine močnih žensk, tako da me grde besede ne prizadenejo."

Reviji People je pred dnevi zaupala tudi, da je želela svojemu telesu omogočiti počitek po tako veliki življenjski spremembi, kot sta nosečnost in porod, zato se ni želela obremenjevati s težo, ampak je vso pozornost in energijo usmerila na svojega sina. "Svojemu telesu sem pustila čas, da se prilagodi." Zdaj po šestih mesecih počitka, pa je zvezdnica priznala, da je prišel čas, da znova pogleda v telovadnico in poskrbi tudi za telesno vadbo.