Eva Mendes: Hči me je opozorila, da preveč časa preživim s telefonom v roki

Hčeri Eve Mendes je očitno prekipelo. Pred kratkim je igralka na svojih družbenih omrežjih razkrila, zakaj v zadnjem času objavlja redkeje kot prej. 46-letnico je namreč njena hči opozorila, da preveč časa preživi s svojim mobilnim telefonom v roki, in potožila, da jo to žalosti.

"V zadnjem času nisem veliko objavljala, ker me je ena od hčera opozorila, da preveč časa gledam na telefon. Videlo se je, da je vse skupaj vzela zelo osebno. Seveda je kot otrok to vzela osebno, to je popolnoma normalno," je povedala igralka, ki ima z Ryanom Goslingom dve hčeri.

"Otroci zadeve jemljejo zelo osebno, če jim ne pojasnimo, da zadeva ni tako osebna, da je vse skupaj drugače. Zato sva se s hčerjo pogovorili in obljubila sem ji, da bom pozornejša na svojo uporabo telefona. Ugotovila sem, da sem sicer pogosto z njima doma, da pa morda nisem vedno prisotna."

Njeno objavo je všečkalo več sto tisoč ljudi, kar nekaj njenih sledilcev pa je pod komentarji izrazilo svoje mnenje. "Joj, kako zelo lepo je nekaj takšnega prebrati. Moja mama me je vedno priganjala, da moram zadeve povedati na glas, če se mi kaj ne zdi prav, in tako sem se v času odraščanja naučila primerno komunicirati. Njej gre zahvala, da imam dobre komunikacijske sposobnosti in posledično zdrave odnose z ljudmi,« je zapisala ena od sledilk, druga pa se z Evo ni strinjala: »Hm, ne. Pri meni to ne bi šlo. S tem me lahko soočijo šele, ko bodo plačevali položnice."Na slednji komentar je Mendesova celo odgovorila in zapisala:"Hopsala!"