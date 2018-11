Eva Mendes in Ryan Gosling pritegnila pozornost fotografov

Igralca Eva Mendes in Ryan Goslingsta eden tistih hollywoodskih parov, ki svojega razmerja ne obešajo na veliki zvon. Spoznala sta se leta 2011 na snemanju filma Grehi očetov (The Place Beyond The Pine) in postala starša dvema hčerkama, 4-letni Esmeraldi Amadi Gosling in 2-letni Amadi Lee Gosling. 44-letna Eva in 38-letni Ryan sta po sedmih letih razmerja še vedno zaljubljena in predvsem posvečena svojim družinskim obveznostim – kljub napornima urnikoma in snemalnim obveznostim se še vedno trudita poiskati čas za preživljanje kakovostnega časa z rastočima hčerkama. Paparaci so parček nedavno opazili na ulicah Los Angelesa, kjer sta v večernih urah peljala hčerki na sprehod in spotoma zavila v eno izmed slaščičarn, kjer so si privoščili sladoled.