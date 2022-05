Eva Mendes ne bo igrala v filmih z nasilnimi in seksualnimi prizori

Eva Mendes že osem let ni nastopila v nobenem filmu ali televizijski oddaji, saj se je posvetila družinskemu življenju. S partnerjem, slavnim igralcem Ryanom Goslingom , imata dve hčeri, sedemletno Esmeraldo in šestletno Amado . Sedaj igralka razmišlja o ponovni vrnitvi na filmska platna, a ima ob tem posebne zahteve.

"Imam zelo kratek seznam dela, ki ga bom opravljala. Pred otroki je bil to (igranje, op. a.) zabaven projekt, ampak sedaj v vlogah ne sprejemam nasilja in seksualnosti. Seznam je kratek," je dejala v oddaji The View. Ko so jo voditeljice vprašale, ali bi sprejela projekt, ki bo ustrezal njenim pogojem, pa je odvrnila: "Upam. Mora biti prijeten in primeren."

Voditeljica Whoopi Goldberg se je pošalila, da mora glede na zahteve zaigrati v kakšnem Disneyjevem filmu. "Disney, odlično!" je odvrnila Eva. 48-letna zvezdnica je nazadnje zaigrala v filmu The Lost River, ki je prišel v kinematografe leta 2014, scenarist in režiser pa je bil njen partner Ryan.