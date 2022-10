Eva Mendes o koncu igralske kariere: Nikoli nisem nehala igrati

Igralka Eva Mendes se je po rojstvu otrok za več let umaknila iz igralstva. Skoraj osem let namreč ni odigrala nobene vloge. V tem času so se pojavila različna namigovanja o tem, da je Američanka igralsko kariero čisto potiho obesila na klin, a sedaj se je oglasila Eva in zavrnila tovrstne obtožbe. "Nikoli nisem nehala igrati," je zatrdila.

Ameriška igralka Eva Mendes je leta 2014 povila prvo hčerko Esmeraldo Amado, dve leti kasneje pa še Amado Lee. Približno od rojstva prvega otroka ni več stopila pred kamere. Zvezdnica serije Hitch se je namreč odločila, da se posveti družini.

icon-expand Eva Mendes s hčerama FOTO: Profimedia

Njena skoraj osemletna odsotnost je v medijih sprožila val namigovanj o tem, da je igralka svojo kariero pravzaprav čisto po tiho zaključila in da se pred kamere ne bo več vrnila. A 48-letnica se je nedavno na vse zapise odzvala kar na svojem Instagramu. "Nikoli nisem nehala igrati," je zapisala. "Želela sem biti doma in se posvetiti svojim otrokom. Na srečo so mi drugi poslovni podvigi to omogočali bolj kot igranje," je še dodala.

Žena Ryana Goslinga je v objavi še povedala, da so se njeni kriteriji pri izbiri vlog z materinstvom spremenili. Leta 2021 je za The View povedala, da bi se pred kamere vrnila samo za točno določene projekte. "Imam kratek seznam vlog, ki bi jih sprejela. Preden sem postala mama, mi je bilo pomembno le, da je projekt zabaven. Zdaj pa ne bom več sprejela vlog, ki so povezane z nasiljem ali s spolnostjo," je razkrila Eva.

Za razliko od svoje žene pa Gosling ni prekinil svoje kariere, temveč je vmes posnel kar nekaj filmov. Med drugim je leta 2016 navdušil v filmu La la land, za katerega je prejel tudi svoj prvi zlati globus. Kljub uspešni karieri je za revijo Heat takrat priznal, da je najprej oče in šele nato igralec. Nazadnje je Ryan sicer zablestel še v akcijskemu trilerju The Gray Man ob Ani de Armas in Chrisu Evansu. "Za sprejetje vloge sem se odločil tudi zato, ker smo snemali na več zanimivih krajih, na snemanju pa so me lahko spremljale moje hčere," je povedal 41-letni igralec.

icon-expand Eva in Ryan sta se sicer spoznala leta 2011 na snemanju filma Grehi očetov. FOTO: Profimedia