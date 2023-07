Eva Mendes o partnerju Ryanu Goslingu: On je najboljši igralec

Ryan Gosling je že večkrat dokazal, da je izjemno igralsko nadarjen. Večkrat je bil za svoje delo tudi pohvaljen, a nobena pohvala ni tako lepa in tako pomembna kot pohvala njegove najdražje Eve Mendes. Zvezdnica je svojega partnerja javno označila za najboljšega igralca, s katerim je kadarkoli delala, ter objavila fotografijo iz filma Grehi očetov, v katerem sta skupaj zaigrala.

Ryan Gosling trenutno s svojim igralskim talentom navdušuje v filmu Barbie, v katerem igra skupaj z Margot Robbie. Da je nesporen igralski talent, je dokazal že večkrat, a nobena pohvala, ki jo je v življenju prejel na svoj račun, ni tako pomembna kot pohvala njegove najdražje. Eva Mendes mu je na svojem Instagramu namenila prav poseben zapis in ga označila za najboljšega igralca.

"Moj moški, moje življenje. Premalo je, če rečem, da si najboljši igralec, s katerim sem kadarkoli delala," je zapisala 49-letnica o svojem dolgoletnem partnerju, poleg pa objavila fotografijo iz filma Grehi očetov. To je namreč film, na snemanju katerega sta se spoznala in v njem leta 2011 tudi skupaj zaigrala. Obenem se je v objavi zahvalila novinarki revije The Rolling Stones, ki je zvezdnika primerjala z igralskimi legendami in ga opisala s samimi presežki. "On je kombinacija Marlona Branda, Gena Wilderja, Johna Barrymora in Johna Travolte," je zapisala Greta Gerwig.

Zvezdnica nikoli ni skrivala ljubezni do svojega partnerja, a kljub temu ju je težko skupaj ujeti v javnosti. Ko so jo nedavno vprašali, ali se bo 42-letniku pridružila na rdeči preprogi ob predstavljanju filma Barbie, je dejala, da se to ne bo zgodilo. "Zgolj enkrat sva bila skupaj na rdeči preprogi, ko sva promovirala film," je povedala, podporo svojemu Ryanu pa je izkazala z objavo na družbenih omrežjih, ko je delila del iz filma in za opis uporabila besede prej omenjene novinarke.