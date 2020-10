Eva Mendes po letih premora načrtuje povratek na velika platna

46-letnica se v filmu ni pojavila že od leta 2014, odkar je postala prvič mama. Kasneje se jima je z Ryanom Goslinom pridružila še druga hči, igralka pa je na svojo kariero kar malo pozabila. Sedaj se je znova pričela poigravati z mislijo o povratku pred filmske kamere. Najraje bi upodobila katerega od zlobnih likov v filmih za otroke.

Eva Mendes, ki je zadnjič zaigrala v filmuLost River, kar je bilo pred šestimi leti, je priznala, da igralski poklic pogreša. Tudi pred celovečercem, v katerem je zaigrala zadnjič, pa pred filmskimi kamerami ni bila ravno aktivna. Očitno pa je zvezdnico znova zajela kreativna mrzlica, saj je v intervjuju za The Sunday Morning Heraldpovedala, da se je po letih, ki jih je preživela doma, obkrožena z otroki, pričela poigravati z mislijo, da se znova vrne na velika platna.

icon-expand Eva je mama 6-letne Esmeralde in dve leti mlajše Amade. FOTO: Profimedia

Igralka, ki je poročena z Ryanom Goslingom, je mama 6-letneEsmeraldein 4-letneAmade."Aplavz ženskam, ki zmorejo vse, jaz pač nisem ena od teh in k sreči imam možnost, da sem doma in mi ni treba delati. Neizmerno srečna sem, da je to v mojem primeru sploh opcija,"je povedala simpatična zvezdnica. Dodala je, da je zelo vesela, da je bila lahko prisotna ob odraščanju njunih deklic, pa vendar sedaj čuti, da je čas, da se znova vrne na delo.

icon-expand V zadnjih letih se je popolnoma posvetila družini. FOTO: Profimedia

Čeprav je med preživljanjem časa doma uživala, je priznala, da ji je bilo v obdobju karantene občasno težko: "Včasih se mi zdi, kot da sem zaposlena v namestitvi, ki ponuja tudi zajtrke z zelo pijanimi in glasnimi gosti,"se je pošalila in nadaljevala: "Res se počutim, kot da delam v hotelu, kjer so gostje glasni in ukazovalni in zahtevajo, da jim postrežem hrano. Do takrat, ko se odpravijo spat, pa ostane samo en kup umazanije, ki jo moram pospraviti in se nato pogovoriti o tem, kako sta se deklici do naju čez dan obnašali."

icon-expand Igralski par je skupaj od leta 2011. FOTO: Profimedia

Čeprav so trenutki težki, se s soprogom trudita, da ohranjata pozitiven odnos do trenutnega dogajanja. Vesela sta, da so skupaj in da so zdravi. Sedaj igralka čuti, da je čas, da se znova posveti svoji nekoliko pozabljeni strasti: "Igra je nekaj, kar bom vedno imela rada. Zdaj, ko imam otroke, sem se obrnila v eno skrajnost, toliko stvari obstaja, ki jih enostavno ne počnem več. Obenem pa sedaj ne bi več želela sodelovati pri mnogih filmih, ki sem jih posnela v preteklosti. V ničemer, kar vsebuje preveč nasilja ali morda scene spolnosti."Sedaj so njene ambicije bolj specifične narave: "Torej mi ostane samo Disney, torej sem vaša. Sem pa mogoče tip igralke, ki ji bolj ustrezajo vloge zlobnih likov. Ti so lahko zelo zabavni!"