Eva Mendes priznala, da se skriva pred lastnimi otroki

45-letna igralka in modna oblikovalka Eva Mendes je na Instagramu delila fotografijo, kjer se v svoji postelji skriva pred otroki. Napisala je tudi daljši zapis, s katerim so se poistovetile številne sledilke, ki se prav tako preizkušajo v vlogi mame.

Igralka in modna oblikovalka Eva Mendes si želi vzeti nekaj časa zase. Priznala je, da je ni sram, ampak se resnično skriva pred otroki. Na Instagramu je objavila fotografijo, kjer leži v postelji pokrita z odejo, ob njej pa je zapisala zanimiv daljši zapis, s katerim so se poistovetile številne sledilke:"Nedelja je. Še vedno sem v postelji. Poskušala sem se skriti pred otroki (brez uspeha). In ne, sinoči si nisem odstranila ličil. Vem, da je to slabo, ampak všeč mi je, kako je videti moj mejkap, ki sem ga imela prejšnji večer."

Svoj zapis je nadaljevala:"Moja koža se ne strinja. Vsem mamicam želim, da najdete trenutek zase in se še danes za nekaj minut 'odtrgate' od norosti." Pod fotografijo so se zvrstili komentarji mamic, ki so se našle v zapisu. Ena od njih je komentirala: "Tudi jaz se skrivam v svoji kopalnici samo zato, da lahko vadim jogo."Zvezdnica ji je celo odgovorila, da je to prvi prostor, kamor pogledajo. Dodala je še, da je njena izbira ponavadi spalnica.

Eva Mendes in Ryan Gosling imata dve hčerki: Esmeraldo Amado in Amade Lee. FOTO: Profimedia