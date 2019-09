Eva Mendes: Ryan je moja največja podpora

Modna oblikovalka Eva Mendes svojo kariero v modni industriji gradi že šest let, za njen uspeh pa je zaslužen tudi njen dolgoletni partner Ryan Gosling , ki ji vsa ta leta stoji ob strani. "Ryan je moja največja podpora," je povedala 44-letnica ob predstavitvi nove kolekcije v New Yorku.

Eva Mendes in Ryan Gosling sta skupaj že osem let.

Z modnim oblikovanjem se Eva ukvarja že šest let, njena boljša polovica pa jo nenehno opominja, koliko trdega dela je igralka že vložila v svoje projekte. "Vedno me spomni na to, da je oblikovanje linije oblačil dejansko trd oreh. A jaz se med kreiranjem tako zabavam, da se tega sploh ne zavedam,"je dejala temnolaska.

44-letnica priznava, da je njen partner najbolj navdušen nad udobnimi hlačami, ki so vedno del njene kolekcije."Obožuje moje hlače in najraje vidi, da so res udobne in mehke."