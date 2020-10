Eva Mendes je vesela, ker lahko izolacijo preživlja doma z družino

Igralka in modna oblikovalka Eva Mendes je na Instagramu objavila fotografijo s plaže, na kateri ima oblečeno črno obleko. Ob objavi je zapisala: "Danes zjutraj med tekom na plaži. Ne, ni res. Ta fotografija je bila narejena vsaj pred 15 leti. Letos še nisem videla plaže. In tudi tekla še nisem."

Kljub temu da sta obisk plaže in tek med ohranjanjem varnostne distance dovoljena, ima 46-letnica dober razlog, da je preskočila vadbo ob morju. Eden od sledilcev na družbenem omrežju je komentiral, da bi se moral Ryan Gosling bolj potruditi, da Evo pripravi do vadbe, ona pa je odgovorila: "Ne, hvala, dobro sem. Raje sem doma s svojim soprogom kot kjerkoli drugje na svetu."

Zakonca sta se sicer spoznala na snemanju filma Grehi očetov (The Place Beyond the Pines) leta 2011. Skupaj pa imata dve hčerki, šestletno Esmeraldo Amado in štiriletno Amado Lee.