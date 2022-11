Eva Mendes z intervjujem in objavo tetovaže ponovno sprožila ugibanja o poroki

Eva Mendes in Ryan Gosling sta par že več kot 10 let, skupaj pa imata tudi dve hčerki. Kljub dolgoletni zvezi pa se igralca še nista odločila za potrditev svoje ljubezni s poroko. O njunem skrivnem skoku v zakonski stan se je govorilo že leta 2016, a so takrat viru blizu para zatrdili, da to ne drži. Prav z nedavno izjavo v intervjuju za avstralsko televizijo pa je zvezdnica sporožila ugibanja o tem, ali sta se z Ryanom vseeno odločila za izmenjavo poročnih zaobljub, daleč od oči javnosti.